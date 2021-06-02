Лидер сборной Казахстана по велоспорту Алексей Луценко в составе Astana-Premier Tech стал победителем четвертого этапа французской многодневки "Критериум Дофине", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Расстояние от Фирмини до Рош-ла-Мольер представляло из себя индивидуальную гонку с раздельным стартом протяженностью 16,4 километра. Луценко показал лучший результат, преодолев этап за 21 минуту и 36 секунд.

Вторым стал другой гонщик "Астаны" - баск Ион Исагирре. Он проехал на восемь секунд хуже, чем Луценко. Одинаковое время с Исагирре и третье место у Каспера Асгрина из Deceuninck-QuickStep.

Напомним, что Луценко будет представлять Казахстан на летней Олимпиаде в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа.

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