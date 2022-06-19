Алексей Луценко стал одним из главных действующих лиц последнего горного этапа "Тура Швейцарии". Казахстанский лидер Astana Qazaqstan Team провел хороший день в отрыве и занял третье призовое место на вершине сложного подъема Малбун в Лихтенштейне.

"Я планировал уехать в отрыв сегодня и попробовать там что-нибудь. Я решил не реагировать на первые атаки и подождать первую большую гору - перевал Лукманиер, где я контратаковал и присоединился к группе гонщиков, которые были впереди.

В конце концов мы получили преимущество и начали хорошо работать вместе. В какой-то момент несколько гонщиков отъехали от нас, и мне пришлось отвечать на эту атаку, чтобы закрыть ее.

На спуске мы воссоединились, но Джанни Москон, который был со мной в отрыве, не смог последовать за этой группой. На последнем подъеме к Малбуну было очень жарко, и, возможно, я начал гору слишком быстро.

Тем не менее позднее удалось найти свой ритм, и я боролся за победу на этапе до самого последнего километра. Я был совсем рядом с Пино, но не сумел догнать его до финишной черты.

Что ж, это был хороший этап для меня, и я очень рад, что сегодня я чувствовал себя гораздо лучше, чем в предыдущие дни. Мое падение было очень тяжелым, и вопрос был о том, продолжать или сходить с гонки, но мне удалось преодолеть эти непростые моменты. Так что сегодня я почувствовал, что возвращаюсь в нормальное состояние", - цитирует Луценко сайт "Астаны".

Напомним, что "Тур Швейцарии" завершится индивидуальной "разделкой", перед которой Луценко занимает 19-е место в генеральной классификации.