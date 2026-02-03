В Алматы пройдут зимние Азиатские игры-2029 - источник

Олимпийский совет Азии (OCA) решил провести зимние Азиатские игры 2029 года в Алматы, передают Vesti.kz.

Изначально право на проведение турнира получила Саудовская Аравия — соответствующее решение было принято в 2022 году, однако впоследствии планы изменились.

В январе Олимпийский комитет Саудовской Аравии совместно с OCA объявили о переносе зимней Азиады. После этого начался процесс выбора новой страны-хозяйки, по итогам которого предпочтение было отдано Казахстану.

Как сообщает агентство Xinhua, 5 февраля в Милане (Италия) представители OCA и казахстанской стороны подпишут контракт, который официально закрепит за Алматы статус столицы зимних Азиатских игр 2029 года.

Отметим, что Казахстан уже имеет опыт проведения этого турнира: в 2011 году зимняя Азиада прошла в Алматы и Астане.

