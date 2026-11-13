Суд Абу-Даби вынес решение по делу о драке Нурмагомедова и Двалишвили

Уголовный суд Абу-Даби (ОАЭ) признал виновными 10 участников потасовки в отеле на острове Яс с участием бойцов ММА Усмана Нурмагомедова и Мераба Двалишвили, передают Vesti.kz.

Экс-чемпиона UFC Двалишвили жестоко избили. Он обвинил Нурмагомедова и его команду

Как сообщает The National со ссылкой на Судебный департамент эмирата, шестеро участников драки получили по шесть месяцев тюрьмы, штрафу в размере 300 тысяч дирхамов каждый и депортацию после отбытия срока за нарушение общественной безопасности и создание угрозы жизни.

Такое же наказание - полгода тюрьмы, штраф в размере 300 тысяч дирхамов и депортацию - назначили двоим очевидцам, которые сняли драку на телефон и опубликовали видео. Их гаджеты конфискуют, а записи удалят.

Ещё двоих фигурантов оштрафовали на 50 тысяч дирхамов каждого за нападение и нарушение порядка.

В официальных сводках имена осуждённых не раскрываются в соответствии с законами ОАЭ. Однако, по данным некоторых СМИ, тюремные сроки получили Усман Нурмагомедов и пятеро его спутников, тогда как Мераб Двалишвили и его друг отделались штрафами без лишения свободы.

Стычка произошла в среду в лобби отеля Yas Hilton перед турниром RAF Abu Dhabi. По словам Двалишвили, Нурмагомедов и его окружение подошли сзади во время интервью и напали на него и его друга.