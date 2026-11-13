Делегация UFC провела переговоры в Алматы: Казахстан ждут сразу два турнира?

Представители UFC на этой неделе приезжали в Алматы на официальные переговоры по проведению в Казахстане первого турнира лучшей бойцовской лиги мира. По информации Vesti.kz, исторический ивент запланирован на 2027 год.

Во вторник, 10 ноября, в Алматы приезжала официальная делегация из UFC. По нашим данным, американская организация хочет провести в Казахстане сначала боксёрский ивент Zuffa Boxing (этот промоушен основали президент UFC Дана Уайт и Турки Аль аш-Шейх), а затем и турнир UFC в 2027 году.

Отметим, что первый турнир UFC в Казахстане должен был пройти в июне 2020 года. Тогда было объявлено, что его примет столичный стадион "Астана Арена", а в главном бою встретятся россиянин Пётр Ян и бразилиец Марлон Мораес. Но все планы перечекнула пандемия, из-за которой были отменены практически все турниры. Их затем перенесли в ОАЭ и США, проводя без зрителей.

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В последние годы было много слухов о том, что UFC должен приехать в Казахстан. Местные промоутеры делали заявления о том, что переговорят на этот счёт с Уайтом, в СМИ появлялись различные инсайды и домыслы, а журналисты на зарубежных турнирах даже спрашивали об этом у президента лиги.

Но сейчас, после официального визита представителей UFC в Казахстан, можно сказать, что вопрос сдвигается с "мёртвой точки" и действительно близок к тому, чтобы стать решённым.

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