Участник Олимпийских игр из Казахстана умер в 22 года

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Сегодня 13:37
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6 июня скончался мастер спорта Республики Казахстан по гимнастике и член национальной сборной Аян Молдагалиев, сообщает корреспондент Vesti.kz.

О его смерти сообщило управление спорта костанайской области.

"С сожалением сообщаем что в возрасте 22 лет ушел из жизни мастер спорта Республики Казахстан по спортивной гимнастике Молдагалиев Аян. Он был известным спортсменом и достиг значительных успехов в своей карьере. Аян начал свою спортивную карьеру в 2007 году и за время своего участия в соревнованиях стал многократным чемпионом Республики Казахстан. Он также добился побед на международных турнирах, подтверждая свой высокий уровень профессионализма.

В 2018 году Аян стал бронзовым призером чемпионата Азии среди молодежи, который проходил в Индонезии. Также он был участником юношеских олимпийских игр 2018 года, которые проходили в Аргентине. Его участие в этих престижных мероприятиях свидетельствует о его выдающихся спортивных навыках и преданности гимнастике.

Аян был также членом национальной сборной Республики Казахстан. Его талант, старание и преданность спорту оставят неизгладимый след в истории спортивной гимнастики в Казахстане. Его недавнее и неожиданное уход из жизни является большой потерей для всего спортивного сообщества и оставит пустоту в сердцах его близких, друзей и поклонников. Пусть память о нем и его достижениях будут вечно жить в сердцах тех, кто знал и уважал его как выдающегося спортсмена и пример преданности спорту. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и всем поклонникам Аяна", - сообщают в управлении спорта костанайской области.

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Метки:
Утраты Олимпиада

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