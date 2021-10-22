Счастливая перекладина, или возьмет ли Карими реванш за Олимпиаду-2020 на чемпионате мира по спортивной гимнастике

В Японии продолжается чемпионат мира по спортивной гимнастике. Позади квалификация, по итогам которой у сборной Казахстана в активе сразу четыре финала. Основное внимание приковано к лидеру Миладу Карими. Он может взять реванш за неудачу на Олимпиаде в Токио, выиграв медаль в своей коронной дисциплине. Подробнее - в материале Vesti.kz.

К слову, Карими является нашей основной огневой мощью на текущем ЧМ. Он пробился сразу в три финала, чем доказал статус лидера сборной. Правда, в одном из них он может не выступить. Тренерский штаб решил не выставлять его в многоборье.

Такое решение вызвано желанием сосредоточиться исключительно на финалах в отдельных видах соревновательной программы. Для этого нужно подойти к решающим выступлениям сконцентрированным, отдохнувшим и без ненужных травм.

Понятно, что в случае более высокого промежуточного места по итогам отборочного раунда Милад бы выступил в многоборье. Однако он показал только 16-й результат. И рассчитывать на попадание в тройку лучших очень и очень сложно.

В то же время медаль в других дисциплинах реальна. Особенно в упражнениях на перекладинах. Данный вид является коронным у Карими. На Олимпиаде он был близок к подиуму. Но в финале выступил значительно хуже, чем в квалификации.

Казахстанец допустил ряд ошибок в виде падений, тем самым выбыв из борьбы за олимпийскую награду. Сейчас же он вновь имеет возможность вписать свое имя в историю, отыгравшись за неудачу на Играх.

Квалификацию в этом виде он прошел на третьем месте. Выше него только олимпийский чемпион Даики Хасимото (Япония) и китаец Ху Сюйвей. При этом теневым лидером является легенда мировой гимнастики Кохей Учимура из Японии.

Компания в финале собралась приличная, но проходимая. Если казахстанец не допустит серьезных ошибок, то может рассчитывать на попадание в тройку лучших. Надо справиться с нервами, отработать программу полностью.

Также у него финал в вольных упражнениях. В этом виде он занимает промежуточное, четвертое место. Судьи оценили его выступление на 14,966 балла. И это еще один шанс на успех. При этом стоит отметить, что насчет участия в многоборье не поставлена точка. Карими может и выступить.

И, наконец, еще один финал в активе Наримана Курбанова. Он бьется за награды в упражнениях на коне. Он уже поднимался на подиум в рамках этапов Кубка мира. В силах решить задачу и на чемпионате мира. Тем более, что многие лидеры не выступают. Та же Россия не отправила своих героев.

Добавим, что финал в многоборье состоится сегодня, 22 октября. Завтра будут разыграны медали в вольных упражнениях и упражнениях на коне. А в воскресенье Милад сразится на перекладине.

Фото: olympic.kz

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