Лидер сборной Казахстана Милад Карими не попал в призеры после первого финала на чемпионате мира

Казахстанский гимнаст Милад Карими стал седьмым на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в японском Китакюсю, передает корреспондент Vesti.kz.

Финальное выступление Карими оценили на 14,333, и он досрочно выбыл из борьбы за медали турнира. Золото выиграл итальянец Никола Бартолини (14,800), а тройку замкнули спортсмены Японии и Финляндии - Казуки Минами (14,766) и Эмиль Суравуо (14,700).

Карими выступит в еще одном финале в своем коронном виде - решающий турнир в упражнениях на перекладине пройдет завтра, 24 октября. Квалификацию казахстанец прошел с третьим результатом.

За медаль в упражнениях на коне поборется Нариман Курбанов. Турнир пройдет сегодня, 23 октября, и стартует в 14:50 по столичному времени.

Счастливая перекладина, или возьмет ли Карими реванш за Олимпиаду-2020 на чемпионате мира по спортивной гимнастике

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