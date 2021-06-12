Казахстанец Милад Карими завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, проходящем в городе Осиек (Хорватия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Карими занял первое место в вольных упражнениях.

Отметим, что казахстанец с первым результатом отобрался еще в два финала - упражнениях на перекладине и опорном прыжке.

Также от Казахстана за медали бьются Нариман Курбанов (упражнения на коне) и Фарух Набиев (брусья).

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