Казахстан завоевал еще одну медаль на ЧА по спортивной гимнастике

Казахстанцы завершили свои выступления в вольных упражнениях на чемпионате Азии по спортивной гимнастике в Сингапуре, сообщают Vesti.kz.

По информации пресс-службы казахстанской федерации гимнастики, Дмитрий Потанин завоевал серебряную медаль, набрав 14.366 балла. Золото у филиппинского спортсмена, бронзы был удостоен представитель Китая.

В этой дисциплине также выступил Милад Карими, который занял только пятое место.

Напомним, ранее другой казахстанец Нариман Курбанов выиграл золото в соревнованиях на коне.