После 32 лет ожидания: сборная Казахстана завоевала медаль ЧМ

Сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по стрельбе из лука в южнокорейском Кванджу, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

В командных соревнованиях по стрельбе из блочного лука представительницы Казахстана — Адель Жексенбинова, Виктория Лян и Роксана Юнусова — в поединке за третье место обыграли сборную Великобритании со счётом 232:228.

Для казахстанских лучников это долгожданный успех: до этого у нашей сборной была лишь одна медаль чемпионата мира. В 1993 году Яна Туниянц завоевала бронзу в стрельбе из классического лука.

Таким образом, прошедшие 32 года стали периодом ожидания нового достижения.