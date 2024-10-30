Засудили? Казахстан потерял второго боксера на ЧМ в США

Сборная Казахстана по боксу понесла вторую потерю на чемпионате мира (U-19) в Пуэбло (штат Колорадо, США), впервые проходящего под эгидой World Boxing, сообщают Vesti.kz.

В 1/4 финала турнира весовой категории до 55 килограммов Ерасыл Амангалиев встречался с хозяином ринга Эмануэлем Чэнсом и уступил ему раздальным решением судей. Причем казахстанец забрал c минимальным преимуществом первые два раунда, но в третьем американец сумел переломить ход боя и вырвать победу.

Накануне свой бой в 1/4 финала проиграл Диас Серикулы (70 кг).

Таким образом, от Казахстана на турнире борьбу продолжают еще два боксера.

Асылхан Кошербай (65) в 1/4 финала встретится с другим боксером из США Месиа Нимо.

А вот Даниял Райымбеков (85 кг) стартует сразу с полуфинала, и тем самым гарантировал себе уже как минимум бронзовую медаль ЧМ. Его соперником за выход в финал будет боксер из Южной Кореи Мин Сен Шин.

Два нокаута, или как Казахстан стартовал на ЧМ по боксу в США

Отметим, что Казахстан впервые выступает на чемпионате мире, организатором которого является Международная федерация бокса (World Boxing). Всего на турнир заявлено 180 спортсменов из 30 стран.

World Boxing была создана в апреле 2023 года как альтернатива Международной ассоциации бокса (IBA), которая была лишена признания Международного олимпийского комитета (МОК). Цель организации - сохранение бокса в олимпийском движении. В сентябре Казахстан подал заявку на вступление в World Boxing, а Геннадий Головкин получил должность в Олимпийской комиссии организации.