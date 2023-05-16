Засудили? Эксперт вынес вердикт по финалу Казахстан-Узбекистан на ЧМ-2023 по боксу

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Сегодня 14:18
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Эксперт бокса Тейлор О’Хиггинс оценил итог финального поединка между казахстанцем Дулатом Бекбауовым и узбеком Асадхуджой Муйдинхуджаевым на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz. Сам бой завершился победой хозяина ринга единогласным решением судей.

"В весе до 67 килограммов узбекский боксер Асадхуджа Муйдинхуджаев побил Дулата Бекбауова из Казахстана, завоевав очередное золото для страны-хозяйки турнира. В то время как узбекско-казахские противостояния обычно являются долгожданными событиями, я поначалу не был особенно взволнован этим финалом, после того как увидел спорное поражение Рониэля Иглесиаса от Муйдинхуджаева в четвертьфинале. При этом сам финал был зрелищным, и Муйдинхуджаев заслуженно взошел на вершину", - отметил О’Хиггинс в твиттере.

IBA отметила превосходство Казахстана над Узбекистаном в финалах ЧМ-2023 по боксу

Напомним, из пяти финалов казахстанские боксеры выиграли четыре. Причем в противостоянии с Узбекистаном счет 2:1 в пользу Казахстана.

Чемпионами мира в составе сборной Казахстана Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг), а серебряным призером - Дулат Бекбауов (67 кг).

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу ЧМ по боксу Узбекистан

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