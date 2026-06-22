World Boxing сделал заявление о соперничестве Казахстана и Узбекистана

Международная организация World Boxing представила итоги второго этапа Кубка мира по боксу, который прошел в Гуйяне (Китай), сообщают Vesti.kz.

World Boxing назвала Узбекистан и Казахстан признанными лидерами мирового бокса, отметив успех команд в мужской сетке.

"В мужских весовых категориях традиционные лидеры Казахстан и Узбекистан завоевали по три золотые медали", - пишет организация.

Также World Boxing отметила достижения французских боксеров, которые завоевали два золота. Триумфаторами стали Уго Гро и Жуниор Тадах.

Казахстанские боксеры в мужской и женской сетке завоевали пять золотых наград и три бронзовые. Побед добились капитаны команд Айбек Оралбай (свыше 90 килограммов) и Назым Кызайбай (54 кг). Еще три золота взяли: Виктория Графеева (60 кг), Абылайхан Жусупов (70 кг) и Санжар Ташкенбай (50 кг).

Бронзовые награды Казахстану принесли представительницы женской сетки: Аида Абикеева (65 кг), Валерия Аксенова (80 кг) и Дина Исламбекова (свыше 80 кг).

Таким образом, у сборной Казахстана восемь медалей и второе место в зачете. Победителями стали китайске боксеры, завоевавшие девять наград - пять золотых, одну серебряную и три бронзовые.

Сборная Узбекистана замкнула топ-3. У этой команды 11 медалей - четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые.

Добавим, этапа Кубка мира прошел с 15 по 21 июня.