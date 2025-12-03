World Boxing изменила позицию Назым Кызайбай в рейтинге

Международная организация World Boxing опубликовала обновлённый рейтинг женщин-боксёров, передают Vesti.kz.

Лидер женской сборной Казахстана, Назым Кызайбай, утратила лидерство в категории до 48 кг, опустившись на второе место. Её обошла Минакши из Индии, выйдя на первую строчку.

Лидирующие позиции в своих дивизионах удержали Аида Абикеева (до 65 кг) и Наталья Богданова (до 70 кг).

Казахстанки расположились следующим образом:

🔹До 48 кг. 2-е место. Назым Кызайбай

🔹До 51 кг. 2-е место. Алуа Балкибекова

🔹До 51 кг. 11-е место. Жазира Уракбаева

🔹До 51 кг. 11-е место Жансая Рахимберди

🔹До 57 кг. 10-е место. Карина Ибрагимова

🔹До 57 кг. 13-е место. Улжан Сарсенбек

🔹До 57 кг. 17-е место. Айдана Забынбекова

🔹До 60 кг. 3-е место. Виктория Графеева

🔹До 65 кг. 1-е место. Аида Абикеева

🔹До 70 кг. 1-е место. Наталья Богданова

🔹До 75 кг. 13-е место. Надежда Рябец

🔹До 80 кг. 6-е место. Гульсая Ержан

🔹До 80 кг. 10-е место. Диана Магауяева

🔹Свыше 80 кг. 3-е место. Елдана Талипова

🔹Свыше 80 кг. 9-е место. Асель Токтасын