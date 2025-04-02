Кто выйдет на ринг за Казахстан в третий день Кубка мира по боксу

Четыре боксера сборной Казахстана выступят в третий день Кубка мира, который проходит в Бразилии, передают Vesti.kz.
Три поединка запланированы в мужской сетке и один - в женской.Кто выйдет на ринг от Казахстана:2 апреля 22:00
55 кг, 1/4 финала: Нурсултан Алтынбек vs Билал Бенали (Франция).
70 кг, 1/4 финала: Дархан Дуйсебай vs Макан Траоре (Франция).
51 кг, 1/4 финала: Жазира Уракбаева vs Каролина Алмейда (Бразилия).
80 кг, 1/4 финала: Диас Молжигитов vs Никоден Козак (Польша).
Напомним, что во второй день соревнований выступали пять казахстанских боксеров, но лишь один из них прошел в следующий раунд. В то же время были зафиксированы разгромы, нокдауны и поражения в бою с Узбекистаном. Подробности приведены в этом материале.
Кубок мира по боксу под эгидой World Boxing состоит из трех этапов. Первый проходит в Бразилии, второй запланирован в Казахстане (30 июня - 7 июля), а место проведения третьего этапа (21-27 июля) пока не определено.