Кто выйдет на ринг за Казахстан в третий день Кубка мира по боксу

Четыре боксера сборной Казахстана выступят в третий день Кубка мира, который проходит в Бразилии, передают Vesti.kz.

Три поединка запланированы в мужской сетке и один - в женской.

Кто выйдет на ринг от Казахстана:2 апреля 22:00

55 кг, 1/4 финала: Нурсултан Алтынбек vs Билал Бенали (Франция).

70 кг, 1/4 финала: Дархан Дуйсебай vs Макан Траоре (Франция).

3 апреля 02:00

51 кг, 1/4 финала: Жазира Уракбаева vs Каролина Алмейда (Бразилия).

80 кг, 1/4 финала: Диас Молжигитов vs Никоден Козак (Польша).

Напомним, что во второй день соревнований выступали пять казахстанских боксеров, но лишь один из них прошел в следующий раунд. В то же время были зафиксированы разгромы, нокдауны и поражения в бою с Узбекистаном. Подробности приведены в этом материале.

Кубок мира по боксу под эгидой World Boxing состоит из трех этапов. Первый проходит в Бразилии, второй запланирован в Казахстане (30 июня - 7 июля), а место проведения третьего этапа (21-27 июля) пока не определено.