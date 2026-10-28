Кто выиграл медальный зачёт ЧМ-2026 по боксу? Казахстан стал 4-м, а Узбекистан - 2-м

Сборная Казахстана завоевала восемь медалей на чемпионате мира-2026 по боксу среди спортсменов до 19 лет, который прошёл в Будве (Черногория), передают Vesti.kz.

Медали Казахстана на ЧМ-2026 по боксу

По итогам турнира казахстанские боксёры выиграли одну золотую, три серебряные и четыре бронзовые медали.

Чемпионкой мира стала Зарина Толыбай, победившая в финале весовой категории свыше 80 килограммов россиянку Самиру Итониеву (4:1).

Серебряными призёрами ЧМ-2026 стали Бибарыс Аширбай (до 70 кг), Алина Кудайгенова (до 57 кг) и Владислав Саможонов (свыше 90 кг).

Бронзовые награды завоевали Мадира Жумакан (до 51 кг), Индира Кыдырмолдаева (до 60 кг), Данияр Акбисенов (до 60 кг) и Еркетан Жаркынбек (до 90 кг).

Изначально Казахстан был представлена на ЧМ-2026 в Будве 20 боксёрами - по 10 в мужской и женской сетках.

Кто выиграл медальный зачёт ЧМ-2026 по боксу?

Первое место в общем зачёте заняла сборная России, представители которой завоевали пять золотых и пять серебряных медалей.

Вторым стал Узбекистан - четыре золотые, две серебряные и две бронзовые медали, а тройку замкнула сборная США (два золота, серебро и две бронзы).

Казахстан завершил чемпионат мира на четвёртой строчке общего медального зачёта.





Чемпионат мира-2026 (U-19) в Будве проходил под эгидой международной федерации World Boxing.