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Вчера 07:10
 

Казахстан на камбэке с нокдауном завоевал золото на ЧМ-2026 по боксу

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Казахстан на камбэке с нокдауном завоевал золото на ЧМ-2026 по боксу ©КФБ

Представительница Казахстана Зарина Толыбай завоевала золотую медаль на молодёжном чемпионате мира по боксу среди спортсменов до 19 лет, проходящем в Будве (Черногория), передают Vesti.kz.

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Представительница Казахстана Зарина Толыбай завоевала золотую медаль на молодёжном чемпионате мира по боксу среди спортсменов до 19 лет, проходящем в Будве (Черногория), передают Vesti.kz.

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В финале весовой категории свыше 80 она встречалась с Самарой Итониевой из России.

Первый раунд забрала соперница (1:4), а второй остался за казахстанской (4:1). В решающем, третьем раунде Толыбай отправила соперницу в нокдаун и вырвала победу раздельным решением (4:1).

Таким образом, Толыбай стала чемпионкой мира и принесла сборной первую золотую медаль турнира, а Итониева завоевала серебро.


Ранее в финале 57 килограммов выступила другая казахстанка Алина Кудайгенова, которая уступила Анастасие Голуновой из России.

А Бибарыс Аширбай в финале 70 килограммов встретился с ирландцем Джоном Донохи и уступил единогласным решением судей 0:5.

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