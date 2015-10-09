Казахстан на камбэке с нокдауном завоевал золото на ЧМ-2026 по боксу

Представительница Казахстана Зарина Толыбай завоевала золотую медаль на молодёжном чемпионате мира по боксу среди спортсменов до 19 лет, проходящем в Будве (Черногория), передают Vesti.kz.

В финале весовой категории свыше 80 она встречалась с Самарой Итониевой из России.

Первый раунд забрала соперница (1:4), а второй остался за казахстанской (4:1). В решающем, третьем раунде Толыбай отправила соперницу в нокдаун и вырвала победу раздельным решением (4:1).

Таким образом, Толыбай стала чемпионкой мира и принесла сборной первую золотую медаль турнира, а Итониева завоевала серебро.

Ранее в финале 57 килограммов выступила другая казахстанка Алина Кудайгенова, которая уступила Анастасие Голуновой из России.

А Бибарыс Аширбай в финале 70 килограммов встретился с ирландцем Джоном Донохи и уступил единогласным решением судей 0:5.

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