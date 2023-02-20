Вслед за США вторая сборная отказалась от участия в ЧМ по боксу

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Сегодня 12:36
©IBA

Федерация бокса Нидерландов официально объявила об отказе от участия в женском чемпионате мира. Об этом в соцсетях сообщает нидерландский функционер Борис Ван дер Ворст.

Среди причин отказа называется решение Международной ассоциации бокса (IBA) разрешить российским и белорусским спортсменам выступать под своими национальными флагами.

При этом нидерландские боксеры продолжат подготовку к Европейским играм-2023 и Олимпиаде-2024.

Напомним, женский чемпионат мира по боксу пройдет в Нью-Дели (Индия) с 15 по 31 марта. Мужской чемпионат мира состоится с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан).

Ранее сборная США решила не участвовать в предстоящих чемпионатах мира.

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Метки:
ЧМ по боксу Турция Нидерланды

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