Сборная США по боксу отказалась от участия в чемпионате мира. Подробности

В Федерации любительского бокса США заявили, что ее представители будут бойкотировать чемпионаты мира из-за конфликта с главой Международной боксерской ассоциации (IBA) россиянином Умаром Кремлевым. Об этом информирует The Washington Post.

Отмечается, что Международный олимпийский комитет (МОК) неоднократно критиковал Кремлева за сомнительные выборы, неспособность устранить предполагаемые проблемы с судейством и финансовые нарушения, а также за очевидные попытки Кремлева получить контроль над многими профессиональными боксерскими организациями мира.

Среди причин отказа также называют решение IBA разрешить российским и белорусским спортсменам выступать под своими национальными флагами.

Чемпионат мира среди женщин пройдет в марте в Нью-Дели (Индия), а чемпионат мира среди мужчин запланирован на май в Ташкенте (Узбекистан).

Чемпионаты мира, которые проводятся раз в два года, считаются главными любительскими соревнованиями после Олимпийских игр.

В Федерации любительского бокса США также надеются, что и другие страны пропустят предстоящий чемпионат мира.

Напомним, что ранее бокс не был включен в первоначальную программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

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