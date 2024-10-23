Впервые в истории: в Казахстане выбрали боксеров для чемпионата мира

Стал известен состав сборной Казахстана для участия в чемпионате мира до 19 лет, сообщают Vesti.kz.
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Казахстан на турнире в Пуэбло (штат Колорадо, США) будут представлять четыре боксера. Мировое первенство состоится с 26 октября по 2 ноября. На нем примут участие 180 спортсменов из 30 стран.
Состав команды:
55 кг. Ерасыл Амангалиев
65 кг. Асылхан Кошербай
70 кг. Диас Серикулы
85 кг. Даниял Райымбеков
Тренеры: Азамат Туямашев, Ержан Шагиров.
Турнир впервые будет проходить под эгидой World Boxing - новой некоммерческой организации, курирующей любительский бокс. Она была созадана в ответ на разрыв отношений между Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной ассоциацией бокса.