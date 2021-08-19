Возвращение профи в национальную сборную. Поможет ли это казахстанскому боксу?

После провального выступления казахстанских боксеров на Олимпиаде в Токио стало понятно, что сборную ждут серьезные изменения и радикальные решения. Одно из них назвал государственный тренер Бахтияр Артаев. Суть идеи заключается в привлечении профи. Поможет ли это? Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Скажем сразу - всех проблем данная мера не решит. Да, определенные локальные планы привлечения профи-боксеров реализует. Однако олимпийская мечта в виде золотых медалей останется непокоренной. Да и в целом при отличной базе и резерве данный шаг выглядит очень странным.

За один день процесс адаптации не происходит. Для смены режима и шлифовки стиля потребуется большое количество сил и времени. Также необходимы жертвы. И, возможно, речь пойдет о завершении карьеры на профи-ринге.

Иначе эти качели от профи к любителям ни к чему хорошему не приведут. Гораздо реален вариант того, что спортсмен просто не покажет себя ни там, ни там. Боксер будет постоянно находиться в каком-то пограничном режиме.

Он не сможет сконцентрироваться на чем-то одном. И реально будет стоять выбор между двумя направлениями. Так что говорить о том, что успешные профи пойдут защищать честь страны на любительских соревнованиях, очень и очень сложно.

Скорее, данная идея Артаева обращена в сторону тех, кто по каким-либо причинам "забуксовал" на профи-ринге: карьера на паузе, определенных ближайших перспектив нет и так далее. Тем, кто на передовой, данный вариант не подойдет. Так что минус Геннадий Головкин, Канат Ислам, Али Ахмедов, Садриддин Ахмедов, Айдос Ербосынулы, Батыр Джукембаев, Жанкош Тураров и так далее.

Не очень со стороны Федерации будет выглядеть предложение биться в любителях Турсынбаю Кулахмету. Боксер не просто так перешел в профи. Случилось это из-за конкуренции с Абильханом Аманкулом.

Кулахмет при всех своих возможностях проиграл в закулисье. В итоге ставка на Аманкула не сыграла, медали Олимпиады нет, да еще и поехал туда он с травмой. Удивительно, что Кулахмет остался вне игры, хотя в ринге он был очень интересен и заслуживал места в составе.

Здесь стоит отметить, что это далеко не единичный подобный случай. Ранее тот же Садриддин в статусе молодежного чемпиона мира оказался за бортом. В общем, тема глубокая. И наверняка сейчас эти моменты будут обсуждаться на внутренних собраниях с пометкой "Растерянный потенциал".

Так кто бы мог реально помочь? Первым на ум приходит Абылайхан Хусаинов. После возвращения из Канады он на паузе. Серьезных движений в профи пока нет. Поэтому вполне может попробовать себя в новом олимпийском цикле.

Есть ряд молодых боксеров, которые стартовали в профи, но в итоге продвижение карьеры пока не имеет нужной базы. И наверняка кто-нибудь сможет откликнуться.

В любом случае идея Артаева не станет палочкой-выручалочкой. Лучше развивать имеющийся потенциал, который имеет все шансы выстрелить в нужное время. В Казахстане прекрасная молодежь, которая показывает себя.

Главное, не упустить время, не обидеть парней, которые реально готовы сражаться и отдавать себя в ринге на все сто процентов. А проблемы нужно искать совершенно в другом месте. Они на поверхности.

Фото: DAZN, личный архив Хусаинова

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