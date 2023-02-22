Вице-чемпион Азии из Казахстана с победы стартовал на малом ЧМ по боксу

Казахстанский боксер Нурканат Райыс провел стартовый бой на Кубке Странджа в Софии (Болгария), который также называют малым чемпионатом мира по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 75 килограммов он встречался с австралийцем Домиником Молинаро.

Казахстанец, являющийся обладателем серебра чемпионата Азии 2022 года, в этой встрече победил единогласным решением судей.

Напомним, сегодня Казахстан понес две потери на турнире - Ертурган Зейнуллинов (63,5 килограмма) уступил Мужибилло Турсунову из Узбекистана, а Ерасыл Танкай (60) проиграл филиппинцу Полу Джулайферу Баскону.

В свою очередь Камшыбек Кункабаев в весе до 92 килограммов нокаутом нанес поражение Стэну Бертенсу из Нидерландов.