Видео сенсационной победы казахстанца над олимпийским чемпионом из Узбекистана на малом ЧМ по боксу

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Сегодня 07:47
©Кадр из видео

Появилось видео победы казахстанского боксера Оразбека Асылкулова в 1/4 финала Кубка Странджа, который еще называют малым чемпионатом мира, сообщают Vesti.kz.

На этой стадии в весовой категории до 57 килограммов он прошел Абдумалика Халокова из Узбекистана.

Соперник является одним из титулованных боксеров своей страны. Выигрывал золото чемпионата мира среди молодежи в Будапеште-2018, юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе-2018 и чемпионата Азии в Аммане-2022. Также в его активе есть серебро чемпионата мира-2021 и бронза чемпионата Азии-2021.

Выходом в полуфинал Асылкулов обеспечил себе как минимум бронзовую награду турнира.

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Метки:
Кубок Странджа Болгария Сборная Казахстана по боксу Узбекистан

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