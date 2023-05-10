Видео полного боя призера чемпионата мира по боксу из Казахстана на ЧМ-2023

Казахстанский боксер Серик Темиржанов провел бой в 1/4 финала на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весовой категории до 57 килограммов он уступил кубинцу Сайделю Орте. По итогам трех раундов судьи единогласным решением отдали победу сопернику казахстанца - 5:0.

Отметим, что Темиржанов является серебряным призером ЧМ-2021 и чемпионата Азии-2022.

Добавим, из борьбы за медали выбыли шесть казахстанских боксеров: Сакен Бибосынов (до 51), Талгат Сырымбетов (до 60), Санатали Тольтаев (до 63,5), Нурканат Райыс (до 75), Сагындык Тогамбай (до 86) и Айбек Оралбай (до 92).