Видео победы с нокдауном, или как капитан сборной Казахстана вышел в 1/4 финала ЧМ-2023 по боксу

Капитан сборной Казахстана Асланбек Шымбергенов провел второй бой на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала весовой категории до 71 килограммов он встречался с Мирославом Капулером-Ищенко из Израиля. Бой закончился победой казахстанца единогласным решением судей. Причем в третьем раунде израильтянин побывал в нокдауне.

Таким образом, Шымбергенов вышел в четвертьфинал ЧМ. Его следующим соперником будет француз Макан Траоре, который ранее сенсационно победил действующего чемпиона мира из Японии Севона Окадзаву.