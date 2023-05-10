Видео победы казахстанца над чемпионом на ЧМ-2023 по боксу

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай вышел в 1/2 финала чемпионата мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весовой категории до 80 килограммов в 1/4 финала Оралбай встретился с иорданцем Хуссейном Эйшаишем Ишайшем, который является действующим чемпионом Азии. Поединок завершился уверенной победой казахстанца единогласным решением судей - 5:0.

Таким образом, Оралбай, выигравший в прошлом году бронзу на чемпионате Азии, а в 2018 становившийся чемпионом мира среди молодежи, вышел в полуфинал и гарантировал себе как минимум бронзу ЧМ-2023.

Ранее в полуфинал вышел капитан команды Асланбек Шымбергенов, одолевший в четвертьфинале француза Макана Траоре.