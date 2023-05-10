Видео победы чемпиона мира из Казахстана в бою за выход в призовую зону ЧМ-2023 по боксу

Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай вышел в 1/2 финала на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В четвертьфинале в весовой категории до 48 килограммов казахстанец встречался с соперником из Японии Казумой Аратаке. Ташкенбай выиграл этот бой единогласным решением судей - 5:0. При этом японский боксер в первом раунде побывал в нокдауне.

Таким образом, Ташкенбай вышел в полуфинал и обеспечил себе медаль чемпионата мира.

Напомним, что казахстанец является чемпионом мира среди молодежи и чемпионом Азии 2022 года.