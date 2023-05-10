Видео победного боя капитана сборной Казахстана за выход в 1/2 финала ЧМ-2023 по боксу

Капитан сборной Казахстана Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал на чемпионате мира по боксу в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 1/4 финала в весовой категории до 71 килограмма Шымбергенов встречался с французом Маканом Траоре. Казахстанец одержал безоговорочную победу. Единогласное решение судей - 5:0 в пользу Шымбергенова.

Отметим, что соперник казахстанца дважды в первом и во втором раунде побывал в нокдауне.

Шымбергенов после выхода в полуфинал гарантировал себе медаль чемпионата мира.

Представляем вашему вниманию видео боя.