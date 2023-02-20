Сегодня, 20 февраля, казахстанский боксер Ерасыл Танкай провел первый бой на международном турнире Кубок Странджа в Софии (Болгария), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В поединке 1/16 финала он противостоял итальянцу Даниэле Салерно. Бой в весовой категории до 60 килограммов завершился досрочной победой казахстанца, который нокаутировал соперника в заключительном раунде.
Отметим, что Салерно является титулованным боксером. Он четыре раза выигрывал национальный чемпионат среди юниоров, молодежи (дважды) и становился победителем среди взрослых.
Напомним, что Казахстан на этом турнире, который также называют малым чемпионатом мира, представлен в 12 весовых категориях.
Завтра, 21 февраля, на ринг выйдут пять представителей Казахстана.
Дневная сессия (17:00)
57 килограммов. Оразбек Асылкулов - Джуд Галлахер (Ирландия)
63,5 килограмма. Ертуган Зейнуллинов - Конде Ойер Ибаррече (Испания)
Вечерняя сессия (22:00)
54 килограмма. Бекзат Алдамжаров - Биллаль Беннама (Франция)
67 килограммов. Темирхан Тезек - Пламен Янков (Болгария)
86 килограммов. Бекзат Танатаров - Картик (Индия)