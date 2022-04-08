Видео глухого нокаута, или как капитан сборной Казахстана вырубил соперника на турнире в Таиланде

©КФБ
Новости спорта Бокс Любительский бокс
Сегодня 16:50

Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов одержал яркую победу на турнире Thailand Open в Пхукете (Таиланд), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во втором раунде полуфинала весовой категории до 69 килограммов он жестко нокаутировал хозяина ринга Атичая Фомсапа. Да так, что последний какое-то время лежал на настиле и покинул ринг при помощи своих тренеров:

Напомним, 28-летний Шымбергенов  дважды становился чемпионом Казахстана (2014, 2017), а также выигрывал серебро Азиатских игр (2018).

Угадай результат боя Головкин - Мурата и получи 10 000 тенге!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Метки:
Шымбергенов Асланбек Сборная Казахстана по боксу


Бокс Любительский бокс
0
Сегодня 16:50
© 2008 - 2022 ТОО «EML»