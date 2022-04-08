Видео глухого нокаута, или как капитан сборной Казахстана вырубил соперника на турнире в Таиланде

Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов одержал яркую победу на турнире Thailand Open в Пхукете (Таиланд), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во втором раунде полуфинала весовой категории до 69 килограммов он жестко нокаутировал хозяина ринга Атичая Фомсапа. Да так, что последний какое-то время лежал на настиле и покинул ринг при помощи своих тренеров:

Напомним, 28-летний Шымбергенов дважды становился чемпионом Казахстана (2014, 2017), а также выигрывал серебро Азиатских игр (2018).

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