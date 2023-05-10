Видео боя Казахского Ломаченко за выход в 1/2 финала ЧМ-2023 по боксу

Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан вышел в 1/2 финала на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весовой категории до 54 килограммов Сабырхан встречался с Мохаммедом Амаду из Ганы. Казахстанец одержал убедительную победу единогласным решением судей и вышел в полуфинал. Таким образом, Сабырхан гарантировал себе медаль турнира.

Сабырхан является чемпионом Азии (2023), а также серебряным призером чемпионата мира (2021) и чемпионата Азии (2022). Его также называют Казахским Ломаченко из-за схожего с известным украинским чемпионом Василием Ломаченко стиля боя.

Представляем вашему вниманию видео боя.