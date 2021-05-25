Василий Левит вышел в полуфинал и гарантировал себе медаль чемпионата Азии

Серебряный призер Олимпиады-2016 Василий Левит с победы стартовал на чемпионате Азии по боксу в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 25 мая, 33-летний боксер, один из лидеров сборной Казахстана, провел на турнире свой первый бой, начав сразу со стадии 1/4-й.

Левит выступает в весовой категории до 91 килограмма. Его первым соперником стал иранец Эхсан Рузбахани, который ранее был его одноклубником по "Астана Арланс". Василий победил раздельным решением судей со счетом 4:1.

Выход в полуфинал уже гарантировал казахстанцу бронзовую медаль чемпионата Азии. При победе в 1/2-й он будет бороться за "золото".

Напомним, что Левит является трехкратным чемпионом Азии. Он завоевывал "золото" в 2009, 2015 и 2017-м годах, а в 2019-м стал обладателем "бронзы". Является обладателем олимпийской лицензии и будет представлять Казахстан на Играх-2020 в Токио.

Ранее первую медаль чемпионата Азии по боксу Казахстану принес 18-летний легковес Даниял Сабит.

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