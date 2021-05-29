Василий Левит перебоксировал соперника из Кыргызстана в полуфинале ЧА в Дубае

Казахстанский боксер Василий Левит, выступающий в весе до 91 килограмма, вышел в финал чемпионата Азии в Дубае (ОАЭ), тем самым обеспечив себе, как минимум, серебряную медаль, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В полуфинале он взял верх над Рустамом Ырысбеком уулу из Кыргызстана. Стоит сказать, что Ырысбек оказал упорное сопротивление, но Левит был более точнее, что и предопределило исход поединка.

Левит является трехкратным чемпионом Азии. Он завоевывал "золото" в 2009, 2015 и 2017 годах, а в 2019-м стал обладателем "бронзы". Кроме того, будет представлять Казахстан на Играх-2020 в Токио.

Ранее в финал от казахстанской команды прошли 18-летний Даниял Сабит (до 49 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов) и Абильхан Аманкул (до 75 килограммов), тогда как Сакен Бибосынов (до 52 килограммов) проиграл полуфинальный бой лидеру мирового рейтинга.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!