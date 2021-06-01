Василий Левит отказался надевать медаль после предвзятого судейства в финале чемпионата Азии по боксу

Призер Олимпиады-2016 Василий Левит не стал надевать серебряную медаль, которую он завоевал на чемпионате Азии по боксу в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале турнира в весовой категории до 91-го килограмма он столкнулся со спорным судейством. "Золото" отдали боксеру из Индии Санжиту, который явно не выглядел сильнее именитого казахстанца. Вероятно, что, не надев медаль во время награждения, Левит выразил свое несогласие с исходом боя.

Отметим, что Левит единственный в Казахстане является трехкратным чемпионом Азии. Он выигрывал "золото" на континентальных первенствах в 2009, 2015 и 2017 годах. Теперь же у него полный комплект, так как в 2019-м он стал еще и обладателем "бронзы".

Напомним, что мужская сборная Казахстана на этом ЧА не взяла ни одной золотой медали. Помимо Левита "серебро" завоевали Даниял Сабит (49 кг), Абылайхан Жусупов (69 кг), Абильхан Аманкул (75 кг), и Камшыбек Кункабаев (+91 кг). "Бронзу" взял Сакен Бибосынов (52 кг).

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