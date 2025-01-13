В сборной Казахстана по боксу высказались о новом капитане

Трехкратный бронзовый призер чемпионата мира Абылайхан Жусупов поделился своим мнением о назначении Айбека Оралбая капитаном сборной Казахстана по боксу, передают Vesti.kz.
"Ребята и тренерский штаб довольны Айбеком. Он полностью заслуживает эту роль. Мы давно хотели, чтобы именно он стал лидером команды. Если бы в сборной проводилось голосование, я уверен, Айбек без труда занял бы эту позицию. Когда Кайрат Турсынханович предложил сделать Айбека капитаном, мы все единогласно поддержали эту идею и пообещали оказывать ему помощь", – рассказал Жусупов в интервью "Спорт Министрі".
Напомним, что о новом статусе Айбека Оралбая стало известно в сентябре. Ранее капитаном был Асланбек Шымбергенов.
Айбек Оралбай дважды становился чемпионом Азии (2022, 2024), а также является чемпионом юношеских Олимпийских игр (2018), серебряным призером чемпионата мира среди молодежи (2018), чемпионом Азии среди молодежи (2018), победителем и призером международных и национальных турниров в любителях.