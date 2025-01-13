В сборной Казахстана по боксу высказались о новом капитане

Трехкратный бронзовый призер чемпионата мира Абылайхан Жусупов поделился своим мнением о назначении Айбека Оралбая капитаном сборной Казахстана по боксу, передают Vesti.kz.

"Ребята и тренерский штаб довольны Айбеком. Он полностью заслуживает эту роль. Мы давно хотели, чтобы именно он стал лидером команды. Если бы в сборной проводилось голосование, я уверен, Айбек без труда занял бы эту позицию. Когда Кайрат Турсынханович предложил сделать Айбека капитаном, мы все единогласно поддержали эту идею и пообещали оказывать ему помощь", – рассказал Жусупов в интервью "Спорт Министрі".