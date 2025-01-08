В сборной Казахстана по боксу рассказали о молодых звездах

Главный тренер мужской сборной Казахстана Кайрат Сатжанов в интервью Olympic.kz рассказал о боксерах, которые приятно удивили на чемпионате страны, прошедшем в декабре в Караганде, передают Vesti.kz.

- Чемпионат Казахстана в Караганде мы провели сразу после континентального первенства, поэтому боксеры, проявившие себя на ЧА, не участвовали в турнире. Это позволило открыть новые имена и дать шанс молодым спортсменам. Например, в весе до 48 килограммов блеснул Нурзат Онгаров. Парню всего 18 лет, но он сумел дойти до финала, где уступил лишь опытному Темиртасу Жусупову, который стал чемпионом Казахстана в восьмой раз, - отметил Сатжанов.

Тренер также высоко оценил выступления Данияла Сабита, Тимура Кабдешова, Актилека Орынбасара, Шынгыса Мусинова и Талгата Сарымбетова, которые стали чемпионами или показали уверенный бокс.

- Санатали Тольтаев приятно удивил своим возвращением после долгого перерыва. Жаль, что он заболел перед финалом и не смог побороться за золото с Тореханом Сабырханом. Это был ожидаемый поединок, но, к сожалению, он не состоялся. Также хочется выделить Алмата Абдуали, молодого перспективного боксера из Алматы, который впечатлил своей фактурой и техникой, - добавил тренер.

Сатжанов отметил, что многие другие спортсмены также продемонстрировали высокий уровень бокса. Среди них - Фарух Токтасынов, Аман Конысбеков, Сабыржан Аккалыков, Даулет Толемисов, братья Нурлан и Даниал Сапарбай, Темирлан Мукатаев и Ертуган Зейнуллинов.

- Торехан Сабырхан был признан "Лучшим боксером чемпионата Казахстана". Он провел все бои на высшем уровне, как мы и ожидали. В целом можно сказать, что у нас есть качественный резерв. Молодые парни показывают хороший уровень и имеют огромный потенциал. Нам предстоит серьезная работа, - резюмировал Сатжанов.

Напомним, что в чемпионате Казахстана выступили 450 боксеров. С результатами финалов можно ознакомиться здесь.