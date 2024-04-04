В сборной Казахстана по боксу назначили нового тренера

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Сегодня 13:13
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В молодежной сборной Казахстана по боксу сменился старший тренер. На эту должность назначен Сатжанов Кайрат Турсынканулы, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.

На этом посту он сменил Адила Басыгараева.

Кайрат Сатжанов – заслуженный тренер Казахстана. С 2011 по 2019 год тренировал молодежную сборную Казахстана. На чемпионате мира 2013 года казахстанские боксеры завоевали две золотые, одну серебряную и 5 бронзовых медалей, а на ЧМ-201 - золотую, серебряную и три бронзовые медали.

В 2019-2021 годах был старшим тренером молодежной сборной. На чемпионате мира 2021 года казахстанцы завоевали две золотые, две серебряные и бронзовую медали. А в 2021-2022 годах он стал главным тренером нашей сборной и занял второе место в командном зачете с двумя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой медалями на чемпионате мира-2021.

Также сменился и старший тренер юношеской сборной Казахстан. Им стал Максат Оспанов.

Таким образом, новый тренерский состав юношеской и молодежной сборной Казахстана сформировался следующим образом:

Старший тренер молодежной сборной Казахстана – Кайрат Сатжанов;
Багдат Онгарбеков, помощник старшего тренера молодежной сборной Казахстана;

Старший тренер молодежной сборной Казахстана – Максат Оспанов;
Азамат Игибаев, помощник старшего тренера молодежной сборной Казахстана;
Жаксылык Молдаханов – тренер юношеской сборной Казахстана.

Метки:
Сборная Казахстана по боксу Бокс

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