В сборной Казахстана по боксу найден "выдающийся талант"

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Сегодня 10:13
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Британский обозреватель бокса Тейлор О’Хиггинс высоко оценил перспективы новоиспеченного чемпиона мира-2023  из Казахстана Санжара Ташкенбая, сообщают Vesti.kz.

"В весовой категории 48 кг 20-летний Санжар Ташкенбай из Казахстана стал чемпионом мира в Ташкенте, одержав доминантную победу единогласным решением судей над действующим чемпионом Европы грузином Сахилом Алахвердови в финале. Жаль, что Ташкенбай не получит заслуженной похвалы, пока он соревнуется в минимальном весе, но для тех, кто в курсе, этот молодой человек - выдающийся талант. Его контрольный хук может быть одним из лучших ударов в любительском боксе прямо сейчас", - написал эксперт в твиттере.

19-летний Санжар Ташкенбай - действующий чемпион Азии. В прошлом году он выиграл чемпионат мира среди молодежи.

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Напомним, Казахстан занял второе место в медальном зачете ЧМ-2023. Наши боксеры завоевали пять медалей - четыре золотых и одну серебряную.

Это лучший результат со времен домашнего ЧМ-2013, который проходил в Алматы: тогда казахстанские боксеры завоевали четыре золота, два серебра и две бронзы.

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу ЧМ по боксу Узбекистан

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