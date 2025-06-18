В Азии сделали громкое признание о казахстанской боксерше

Азиатская конфедерация бокса (ASBC) посвятила материал победе казахстанской спортсменки Элины Базаровой на молодежном чемпионате Азии среди боксеров до 22 лет, который прошел в Коломбо (Шри-Ланка), передают Vesti.kz.

В публикации отмечается, что Базарова не только завоевала титул чемпионки Азии в весовой категории до 54 килограммов, но и была признана лучшей женщиной-боксером в возрастной категории U-22 по итогам турнира.

Путь к успеху: от Шымкента до мировых турниров

ASBC напомнила, что Элина Базарова родилась 25 марта 2004 года в Шымкенте и начала спортивный путь с победы на юниорском чемпионате Казахстана в 2019 году. В том же году она завоевала бронзовую медаль на юниорском чемпионате Азии в ОАЭ, а в 2022-м - стала чемпионкой международного турнира Golden Gloves of Vojvodina в Сербии.

Историческое достижение на чемпионате мира

Позже в том же году Базарова вошла в историю, став первой казахстанкой, вышедшей в финал молодежного чемпионата мира (IBA) в испанской Ла-Нусии. Тогда она заменила чемпионку Азии Викторию Байдукову в составе сборной и уверенно провела весь турнир, победив в финале немку Крисоваланту Куцоxристу и принеся Казахстану первую золотую медаль на этом первенстве.

Битва с Прити

В марте 2024 года казахстанка участвовала в чемпионате Азии U-22 в Астане, где встретилась в финале с индийской спортсменкой Прити. Базарова хорошо начала поединок и была активнее в первом раунде, но уступила во втором - Прити прибавила в темпе и вырвала победу в напряженной встрече.

Золото в Коломбо и признание от ASBC

В этом сезоне Элина прошла подготовку на турнирах в Польше и Казахстане, а в мае 2025 года вновь выступила на континентальном уровне - и уверенно выиграла финал чемпионата Азии U-22 в Коломбо, победив перспективную вьетнамскую боксершу Нго Тхи Май Чук.

Благодаря этой победе и стабильным результатам ASBC признала Базарову лучшей боксершей Азии в категории до 22 лет.