Әуесқой бокс
Сегодня 07:40
 

Узбекский боксёр отреагировал на решение IBA по скандалу в финале ЧМ

Узбекский боксёр отреагировал на решение IBA по скандалу в финале ЧМ

Олимпийский чемпион из Узбекистана Абдумалик Халоков прокомментировал решение Международной ассоциации бокса (IBA) по скандальном эпизоду, произошедшему в финальном бою с российским боксёром Всеволодом Шумковым на чемпионате мира-2025 в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Поединок в весовой категории до 60 килограммов завершился победой Шумкова раздельным решением судей. Во время боя россиянин укусил соперника за ухо, что и стало поводом для расследования. Однако рассмотрев эпизод, IBA приняла решение оставить результат без изменения.

"Мы начали тренировки, что бы ни случилось, всё от Аллаха. Вернёмся сильнее", цитирует Халокова Daryo.uz.

Добавим, что президент IBA Умар Кремлев предложил провести реванш между Халоковым и Шумковым.

В Узбекистане назвали цирком судейство на ЧМ по боксу от IBA: досталось и Казахстану

Живи спортом!