Узбекский боксер лишил уроженца Казахстана финала турнира в Баку

Уроженец Казахстана азербайджанский боксер Камран Шахсуварлы провел полуфинальный бой на турнире "Великий шелковый путь" в Баку (Азербайджан), сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 75 килограммов он противостоял Саиджамшиду Джафарову из Узбекистана. Поединок завершился победой Джафарова.

Отметим, что воспитанник актюбинской школы бокса с 2013 года выступает за Азербайджан.

Добавим, что на турнире в Баку в пять боксеров из Казахстана вышли в финал: Темиртас Жусупов (до 48 кг), Тимур Кабдешов (до 54 кг), Талгат Сырымбетов (до 60 кг), Дархан Дуйсебай (до 71 кг) и Сагындык Тогамбай (до 92 кг).