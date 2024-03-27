Узбекский боксер лишил уроженца Казахстана финала турнира в Баку

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Сегодня 20:45
©instagram.com/kamran.shahsuvarli/

Уроженец Казахстана азербайджанский боксер Камран Шахсуварлы провел полуфинальный бой на турнире "Великий шелковый путь" в Баку (Азербайджан), сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 75 килограммов он противостоял Саиджамшиду Джафарову из Узбекистана. Поединок завершился победой Джафарова.

Отметим, что воспитанник актюбинской школы бокса с 2013 года выступает за Азербайджан.

Добавим, что на турнире в Баку в пять боксеров из Казахстана вышли в финал: Темиртас Жусупов (до 48 кг), Тимур Кабдешов (до 54 кг), Талгат Сырымбетов (до 60 кг), Дархан Дуйсебай (до 71 кг) и Сагындык Тогамбай (до 92 кг).

Метки:
Азербайджан Бокс Актобе

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 21:11
Любительский бокс
Круче Узбекистана и России? Сколько боксеров от Казахстана вышли в финал турнира в Баку
Сегодня , 20:45
Любительский бокс
Узбекский боксер лишил уроженца Казахстана финала турнира в Баку
Сегодня , 20:29
Любительский бокс
Еще одна дуэль Казахстан - Узбекистан пройдет за золото турнира в Баку
Сегодня , 20:16
Любительский бокс
Казахстан получил пятого финалиста турнира по боксу в Баку
Сегодня , 18:51
Любительский бокс
Казахстан разгромил Узбекистан за выход в финал турнира по боксу в Баку
Сегодня , 17:57
Любительский бокс
Казахстан и Узбекистан поспорят за золото турнира по боксу в Баку
Сегодня , 17:37
Любительский бокс
Казахстанский боксер сотворил сенсацию и вышел в финал турнира в Баку
Сегодня , 16:55
Любительский бокс
Чемпион мира из Казахстана побил россиянина и вышел в финал турнира по боксу в Баку
Сегодня , 15:10
Любительский бокс
Дуэли с Россией и Узбекистаном, или с кем бьются боксеры из Казахстана в Баку
Сегодня , 13:36
Любительский бокс
Назым Кызайбай показала, как от души отрываться на казахских тоях
© 2008 - 2024 ТОО «EML»