В Узбекистане высказались о соперничестве с Казахстаном на ЧМ-2023 по боксу

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Вчера 15:11
©Данияр Майлыбаев©

Узбекистанский портал Upl.uz поделился ожиданиями от поединка на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте, в котором сойдутся хозяин ринга Баходир Джалолов и казахстанец Камшыбек Кункабаев, сообщают Vesti.kz.

"Необходимо отметить, что узбекская школа бокса очень много лет соперничает с казахской школой и для боксеров данные бои являются принципиальными", - пишет издание, отмечая, что в Казахстане мечтают о победе Кункабаева, однако, эксперты дают предпочтение Жалолову.

Свое мнение высказали и читатели в комментариях к новости:

"Мечтать не вредно, но это не осуществится никогда!!!"

"Мечтать не вредно!!!"

"Казахская школа давно отстала и Камшибек уже забыл счет проиграшам Бахадыру Жалалову..."

"Узбекистанцы тоже мечтают победы над казахом"

Джалолов и Кункабаев оспорят путевку в полуфинал ЧМ-2023 в весовой категории свыше 92 килограмма. Их поединок состоится сегодня, 10 мая. Прямая трансляция доступна здесь.

Напомним, что их противостояние является самым ожидаемым для поклонников бокса. До 2019 года Кункабаев вел 3:1 по личным встречам, однако затем Джалолов выиграл пять боев подряд (Прим. - в феврале казахстанец из-за травмы не вышел на ринг против узбекского боксера на "Кубке Странджа" перед четвертьфинальным поединком).

Что касается ЧМ-2023, то Узбекистан входит в тройку лидеров по числу четвертьфиналистов, потеряв только двух боксеров. Казахстан же делегировал в 1/4 финала семерых представителей, хотя изначально в заявке было 13 спортсменов.

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Метки:
Узбекистан ЧМ по боксу Сборная Казахстана по боксу Кункабаев Камшыбек

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