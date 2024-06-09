В Узбекистане подвели итоги отборов по боксу к Олимпиаде-2024 с участием Казахстана

Национальный Олимпийский комитет Узбекистана на своем сайте представил итоги отборочных турниров по боксу к Олимпиаде-2024, сообщают Vesti.kz.

"Завершились квалификационные турниры по боксу для летних Олимпийских игр Париж-2024. Следует отметить, что в этих соревнованиях наблюдалась серьезная конкуренция и участникам было нелегко пробиться в ряд сильнейших боксеров.

Напомним, что по итогам квалификационного этапа сборная Узбекистана завоевала 11 путевок на летние Олимпийские игры Париж-2024 (7 мужчин и четыре женщины). Следует отметить, что боксерши Узбекистана впервые удостоились 4 лицензий на главные старты четырехлетия, а мужская сборная третий раз подряд завоевала Олимпийские путевки в полном составе.

По количеству завоеванных лицензий по боксу Узбекистан стал вторым после Австралии. Представители "зеленого континента" выиграли 12 путевок, а наши соотечественники - 11.Следует отметить, что австралийцы выиграли эти лицензии на турнире Тихоокеанского региона, где практически нет конкуренции. Все лицензии они завоевали на континентальных соревнованиях. А австралийский боксер, выступавший на мировом лицензионном турнире, потерпел поражение в первом же раунде и завершил свое участие. Представляем вашему вниманию список сильнейших стран, которые удостоились наибольшее количество лицензий:

Австралия – 12

Узбекистан – 11

Казахстан, Ирландия, Бразилия – 10

Турция, США, Таиланд, Италия, Франция, Китай – 8", - пишет сайт НОУ Узбекистана.