В Узбекистане назвали победителя боя Кункабаев - Джалолов на ЧМ-2023

Сегодня, 10 мая, на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан) состоится принципиальный бой между казахстанцем Камшыбеком Кункабаевым и хозяином ринга Баходиром Джалоловым, сообщают Vesti.kz.

Они встретятся на стадии 1/4 финала весовой категории свыше 92 килограммов, бой состоится в вечерней сессии, которая стартует в 19:00 по времени Астаны.

В Узбекистане победу отдают своему боксеру.

"Эксперты дают предпочтение Джалолову, который сейчас находится в великолепной форме", - пишет портал Upl.uz.

Напомним, что сегодня от Казахстана выступят еще шесть боксеров - Серик Темиржанов (до 57), Асланбек Шымбергенов (до 71), Нурбек Оралбай (до 80) - в дневной сессии, Санжар Ташкенбай (до 48), Махмуд Сабырхан (до 54), Дулат Бекбауов (до 67) - в вечерней. Прямая трансляция будет доступна здесь.