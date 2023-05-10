В Узбекистане назвали победителя боя Кункабаев - Джалолов на ЧМ-2023

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Вчера 14:39
©Дирекция развития спорта/olympic.uz

Сегодня, 10 мая, на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан) состоится принципиальный бой между казахстанцем Камшыбеком Кункабаевым и хозяином ринга Баходиром Джалоловым, сообщают Vesti.kz.

Они встретятся на стадии 1/4 финала весовой категории свыше 92 килограммов, бой состоится в вечерней сессии, которая стартует в 19:00 по времени Астаны. 

В Узбекистане победу отдают своему боксеру.

"Эксперты дают предпочтение Джалолову, который сейчас находится в великолепной форме", - пишет портал Upl.uz.

Напомним, что сегодня от Казахстана выступят еще шесть боксеров - Серик Темиржанов (до 57), Асланбек Шымбергенов (до 71), Нурбек Оралбай (до 80) - в дневной сессии, Санжар Ташкенбай (до 48), Махмуд Сабырхан (до 54), Дулат Бекбауов (до 67) - в вечерней. Прямая трансляция будет доступна здесь.

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Метки:
Кункабаев Камшыбек ЧМ по боксу Сборная Казахстана по боксу

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