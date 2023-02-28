Узбекистан установил рекорд на малом ЧМ по боксу. Казахстан остался без золота

Сборная Узбекистана добилась уникального достижения на международном турнире "Кубок Странджа-2023", который также называют малым чемпионатом мира по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"На первой строчке второй год подряд команда Узбекистана - семь золотых, четыре серебряные и пять бронзовых медалей. Это офигеть какой результат! Мало того, что командный медальный зачет забрали второй год подряд, так еще и семь золотых медалей - такого еще ни разу не было в практике ни одной страны! Просто по красоте. Команда - дрим тим. По-другому не назовешь. Что будет на чемпионате мира, что будет на Олимпиаде - я даже боюсь предположить", - сказал автор YouTube-канала "неКАРАтэ".

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На этом турнире выступала и сборная Казахстана, которая осталась без золота. Казахстанские боксеры завоевали лишь две медали - серебро и бронзу и расположились на седьмом месте в командном зачете.

Для сравнения, в прошлом году на "Кубке Странджа-2022" казахстанские боксеры выиграли девять медалей - две золотые, две серебряные и пять бронзовых наград. Тогда в медальном зачете Казахстан разделил второе-третье места с Россией, а лидером стал Узбекистан.