Узбекистан установил рекорд на малом ЧМ по боксу. Казахстан остался без золота

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Сегодня 10:35
©Федерация бокса Узбекистана

Сборная Узбекистана добилась уникального достижения на международном турнире "Кубок Странджа-2023", который также называют малым чемпионатом мира по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"На первой строчке второй год подряд команда Узбекистана - семь золотых, четыре серебряные и пять бронзовых медалей. Это офигеть какой результат! Мало того, что командный медальный зачет забрали второй год подряд, так еще и семь золотых медалей - такого еще ни разу не было в практике ни одной страны! Просто по красоте. Команда - дрим тим. По-другому не назовешь. Что будет на чемпионате мира, что будет на Олимпиаде - я даже боюсь предположить", - сказал автор YouTube-канала "неКАРАтэ".

Казахстан 0 - 7 Узбекистан. Определились победители малого чемпионата мира по боксу

На этом турнире выступала и сборная Казахстана, которая осталась без золота. Казахстанские боксеры завоевали лишь две медали - серебро и бронзу и расположились на седьмом месте в командном зачете.

Для сравнения, в прошлом году на "Кубке Странджа-2022" казахстанские боксеры выиграли девять медалей - две золотые, две серебряные и пять бронзовых наград. Тогда в медальном зачете Казахстан разделил второе-третье места с Россией, а лидером стал Узбекистан.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Узбекистан Кубок Странджа Болгария Сборная Казахстана по боксу

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 10:35
Любительский бокс
Узбекистан установил рекорд на малом ЧМ по боксу. Казахстан остался без золота
Сегодня , 10:03
Любительский бокс
В России одним словом описали провал Казахстана на малом ЧМ по боксу
Сегодня , 09:50
Любительский бокс
Кункабаева уличили в страхе перед Джалоловым. Узбек без боя выиграл золото малого ЧМ по боксу
Сегодня , 09:03
Любительский бокс
Батыр Джукембаев отреагировал на извинения борца перед Сериком Сапиевым после публичного скандала
Сегодня , 00:00
Любительский бокс
IBA отметила нокаут в исполнении лидера сборной Казахстана на малом ЧМ по боксу
Вчера , 21:28
Любительский бокс
Еще одна сборная объявила о бойкоте ЧМ по боксу с участием Казахстана
Вчера , 13:57
Любительский бокс
"Узбекистан сильнее, но…". Легендарный боксер раскритиковал сборную Казахстана
Вчера , 12:12
Любительский бокс
Золото без боя для Узбекистана. Джалолов отреагировал на победу на малом ЧМ после отказа Кункабаева
Вчера , 10:23
Любительский бокс
Казахстан 0 - 7 Узбекистан. Определились победители малого чемпионата мира по боксу
26 февраля, 23:33
Любительский бокс
Полное видео боя казахстанца в финале провального малого ЧМ по боксу
© 2008 - 2023 ТОО «EML»