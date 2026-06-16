Узбекистан понёс третью потерю на этапе Кубка мира по боксу

Представитель сборной Узбекистана Миркомил Саитохунов неудачно стартовал на втором этапе Кубка мира по боксу от World Boxing, проходящего в китайском Гуйяне, передают Vesti.kz.

В 1/16 финала весовой категории до 65 килограммов Саитохунов встречался с монгольским боксёром Бату Улзии и уступил ему раздельным решением судей - 2:3.

Для Узбекистана это третья потеря на турнире. Ранее свои стартовые поединки проиграли Азиза Ёкубова (54 кг) и Рухшона Парпиева (80 кг).

Единственную победу сборной Узбекистана на Кубке мира принёс этнический казах Арман Маханов, выступающий в весе 90+ кг.



