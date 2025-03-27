Любительский бокс
Вчера 19:47

Узбекистан ответил Казахстану своим составом на Кубок мира по боксу

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Сборная Узбекистана по боксу озвучила свой состав для участия в первом этапе Кубка мира в Бразилии, передают Vesti.kz.

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Команда будет представлена в десяти весовых категориях.

 Узбекистан выставил следующих боксеров:

50 кг. Асилбек Жалилов;
55 кг. Миразизбек Мирзахалилов;
60 кг. Мадияр Данияров;
65 кг. Асадхужа Муйдинхужаев;
70 кг. Икболжон Холдоров;
75 кг. Фазлиддин Эркинбоев;
80 кг. Жавохир Умматалиев;
85 кг. Акмалжон Исроилов;
90 кг. Турабек Хабибуллаев;
+90 кг. Жахонгир Зокиров.


Всего в рамках турнира World Boxing будет три этапа. Первый пройдет в Бразилии с 30 марта по 6 апреля, второй состоится в Казахстане с 30 июня по 7 июля, а третий - с 21 по 27 июля. Место пока не определено.

Ранее свой состав представила сборная Казахстана.

Глава НОК Казахстана Геннадий Головкин является председателем олимпийской комиссии World Boxing.