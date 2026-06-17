Узбекистан лишили победы на этапе Кубка мира по боксу с участием Казахстана

Азербайджанский боксёр Амин Маммадзада победил представителя Узбекистана Самандара Олимова на этапе Кубка мира по боксу, который проходит в Гуйяне (Китай), передают Vesti.kz.

Встреча прошла в лимите весовой категории до 55 килограммов. Бой прошёл всю дистанцию в три раунда и завершился победой Маммадзада решением судей со счётом 4:1.

Таким образом, азербайджанский спортсмен проходит в следующую стадию, а узбекистанец покидает турнир.

Напомним, что в текущем розыгрыше медалей принимает участие и сборная Казахстана. Нашу страну на турнире представляют 17 спортсменов — 9 мужчин и 8 женщин. Подробнее с составом можно ознакомиться по этой ссылке.

Этап Кубка мира World Boxing в Гуйяне проходит с 15 по 21 июня и собирает сильнейших боксёров со всего мира.

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